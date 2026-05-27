Следующий поединок Ислама Махачева запланирован на август

В команде чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева сообщили, что промоушен уже готовит для российского бойца следующий поединок, который предварительно должен состояться в августе.

«Бой планируется на август. Соперника объявят позднее», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ислам Махачев провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 28 побед и потерпев одно поражение. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года.

Последний бой россиянин провел 15 ноября 2025 года, когда победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. До этого Махачев выступал в легкой весовой категории и четыре раза защищал чемпионский пояс.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max