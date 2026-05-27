UFC Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра: статистика бойцов

Павлович и Тейшейра проведут поединок 30 мая на турнире UFC в Макао

Российский боец Сергей Павлович проведет бой в тяжелом дивизионе против бразильца Талиссона Тейшейры в главном карде UFC Fight Night 277.

ММА UFC: Павлович — Тейшейра

Дата и время боя Сергей Павлович vs Талиссон Тейшейра на UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет в субботу, 30 мая. Вечер ММА принимает Макао (Китай) на арене «Гэлакси Арена». Время начала боя — ориентировочно 15.30 по московскому времени.

Сергей Павлович: статистика боев и рекорд бойца

Сергею Павловичу 34 года. Его рост — 191 см, размах рук — 213 см. В профессиональных ММА россиянин провел 23 поединка, из которых 20 выиграл и в трех потерпел поражение, в UFC Сергей одержал восемь побед и трижды проиграл.

Талиссон Тейшейра: статистика боев и рекорд бойца

Талиссон Тейшейре 26 лет. Его рост — 201 см, размах рук — 211 см. На профессиональном уровне у Тейшейры 9 побед и 1 поражение, в UFC — 2 победы и 1 поражение.

Где смотреть бой UFC Fight Night 277 Сергей Павлович vs Талиссон Тейшейра

Все поединки UFC Fight Night 277 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и официальное приложение UFC Fight Pass (по подписке). Начало — с 11.00 по московскому времени.

Трансляцию главного карда бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», на стриминговые сервисы нужна подписка). Начало — с 13.45 мск.

Отслеживать ключевые события и результаты поединков можно также в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.