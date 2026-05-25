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На территории Белого дома начали строить арену для турнира UFC

Руслан Минаев

Строительство арены для турнира UFC началось на территории Белого дома, сообщает РИА Новости. Подготовка проходит на Южной лужайке резиденции президента США.

Турнир пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию США. Также в этот день президенту Дональду Трампу исполнится 80 лет.

Трамп пообещал, что мероприятие станет крупнейшим. Для публики установят экраны на прилегающих улицах. Он ждет, что бой придут смотреть десятки тысяч людей.

В главном событии турнира Илия Топурия проведет первую защиту титула UFC в легком весе против Джастина Гейджи.

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Источник: РИА Новости Спорт
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