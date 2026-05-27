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В UFC заявили, что работают над боем между Яном и Двалишвили

Сергей Ярошенко

В UFC ответили на вопрос об организации поединка между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Бой в разработке», — цитирует преставителя промоушена ТАСС.

На счету 33-летнине 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой ре провел 7 декабря, победив Двалишвили и завоевав титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В марте 2023 года россиянин уступил грузинскому бойцу.

В активе 35-летнего Двалишвили 21 победа и 5 поражений.

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Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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