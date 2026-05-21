Усик назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом ММА

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик назвал величайших спортсменов в разных видах спорта.

«Футбол — Андрей Шевченко, баскетбол — Джордан, бокс — Мохаммед Али, теннис — Джокович, ММА — Хабиб, кикбоксинг — Эрнесто Хост», — цитирует Matchroom Boxing 39-летнего Усика.

Усик на профессиональном ринге одержал 24 победы в 24 поединках (15 — нокаутом). 23 мая он проведет защиту титула WBC против нидерландского боксера Рико Верхувена.

Нурмагомедову 37 лет. В профессиональных ММА в 29 поединках одержал 29 побед. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года. Нурмагомедов владел чемпионским титулом UFC в легком весе.

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