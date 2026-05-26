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Дмитрий Бивол оценил вероятность проведения боя против Ислама Махачева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что в ближайшие годы не планирует проводить поединки против представителей MMA, включая чемпиона UFC Ислама Махачева.

Российский боксер отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлениях в профессиональном боксе, хотя считает подобные кроссовер-бои полезными для популяризации спорта.

«Много боев вроде «MMA против бокса», Флойд Мэйуэзер против Конора Макгрегора — это не очень. Но иногда разбавлять бокс такими поединками — классно, это помогает популяризации нашего спорта. Сейчас я на таком этапе, что рассматриваю бои только в боксе. А дальше, может и с актером побоксирую. И точно не в ближайшие несколько лет», — цитирует Бивола ТАСС.

30 мая в Екатеринбурге Бивол проведет бой против немца Михаэля Айферта. На кону будут стоять титулы WBA и IBF, принадлежащие российскому боксеру.

Михаэль Айферт.Немец с русскими корнями получил шанс всей жизни. Что известно о сопернике Бивола

35-летний Бивол одержал 24 победы в 25 поединках на профессиональном ринге. В феврале 2025 года он победил Артура Бетербиева, а позднее отказался от защиты титула WBC и перестал быть абсолютным чемпионом мира.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Бивол
Ислам Махачев
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