Хабиб Нурмагомедов опроверг слова главы UFC Уайта о завершении карьеры из-за денег

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что завершил бойцовскую карьеру не из-за денежного вопроса.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин «заработал столько денег, что ему больше не нужно было драться».

«Вот такие заголовки читаю иногда в интернете. Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, то расходится везде.

Я скажу так: клянусь Аллахом, это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает — об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», — написал 37-летний Нурмагомедов в соцсети.

Нурмагомедов в профессиональных ММА в 29 поединках одержал 29 побед. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года.

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