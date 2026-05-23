Чемпион UFC Стрикленд заявил, что хочет подраться с хоккеистом «Вегаса»

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил желание подраться с одним из игроков «Вегаса».

«Я очень хочу побоксировать с хоккеистом. Это в списке моих желаний, и сделать это нужно именно на льду — так будет честно. «Вегас Голден Найтс», выбирайте своего чемпиона», — написал спортсмен в соцсети.

На счету Стрикленда 31 победа и 7 поражений в профессиональных ММА. 10 мая 35-летний американец одержал победу над представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым раздельным решением судей и вернул пояс UFC в среднем весе.

За «Голден Найтс» играют российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Команда ведет у «Колорадо» в финальной серии Западной конференции со счетом 2-0

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