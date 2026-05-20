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Брендан Аллен считает, что Чимаев заслуживает реванша со Стриклендом

Ана Горшкова
Корреспондент

Американский боец UFC Брендан Аллен, который помогал Хамзату Чимаеву готовиться к бою с Шоном Стриклендом, заявил, что спортсмены должны провести еще один бой.

На турнире UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере бойца.

«Я думаю, мы находимся в сумасшедшей ситуации, и все просто ждут, какое направление выберут боссы. Я в некотором роде в тупике, — цитирует Аллена MMA Junkie. — Думаю, Хамзат заслуживает реванша. Это был суперблизкий бой, основываясь на статистике. Я считал, что он победил, но, возможно, я предвзят».

При этом американец признал, что в титульной гонке есть и другие достойные претенденты, в частности Нассурдин Имавов.

Я бы сказал, что Чимаев должен получить реванш, но я также считаю, что Нассурдин заработал право на титул. Это очень сложная ситуация. Если бы это был я, а это намного выше моего уровня, я бы дал Хамзату реванш. Думаю, Хамзат уже готов. Теперь всё зависит от Шона», — подытожил Аллен.

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Брендан Аллен
Хамзат Чимаев
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