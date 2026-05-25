UFC Fight Night 277: полный кард, дата и время турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Сонг vs. Фигередо пройдет в Макао 30 мая

Турнир UFC Fight Night 277 состоится в субботу, 30 мая. Шоу пройдет в Макао (Китай) в спортивном комплексе «Гэлакси Арена».

Время начала боев турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 11.00 по московскому времени, главный кард — в 14.00.

Кард боев турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо

Главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между китайским бойцом Сонгом Ядунгом и бразильцем Дейвисоном Фигейредоо. В соглавном поединке в полутяжелом весе сойдутся китаец Чжан Мингианг и американец Алонзо Менифилд.

Основной кард

Сун Ядун (22-9-1-1) — Дейвесон Фигередо (25-6-1)

Чжан Минъян (19-7) — Алонзо Менифилд (17-6-1)

Сергей Павлович (20-3) — Таллисон Тейшейра (9-1

Кай Асакура (21-6) — Кэмерон Смазерман (12-6)

Карлстон Харрис (19-7) — Джейк Мэттьюс (22-8)

Алекс Перес (26-10) — Су Мудаэржи (19-7)

Предварительный кард

Луис Фелипе Диас (16-5) — Ли Исак (8-1)

Дин Мэн (35-9) — Хосе Энрике (8-1)

Коди Хэддон (8-1) — Аори Кюиленг (26-12-0-1)

Рэй Цуруя (10-1) — Хесус Агилар (12-4)

Сюн Цзиннань (19-2) — Анджела Хилл (18-16)

Чжу Канцзе (21-4-0-1) — Родриго Вера (21-1-1)

Лома Локбунми (10-4) — Жаклин Аморим (10-2)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 11.00.

Главные бои турнира также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 13.45 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Макао можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.