UFC Fight Night 277: полный кард, дата и время турнира, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 277 состоится в субботу, 30 мая. Шоу пройдет в Макао (Китай) в спортивном комплексе «Гэлакси Арена».
Время начала боев турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо
Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 11.00 по московскому времени, главный кард — в 14.00.
Кард боев турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо
Главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между китайским бойцом Сонгом Ядунгом и бразильцем Дейвисоном Фигейредоо. В соглавном поединке в полутяжелом весе сойдутся китаец Чжан Мингианг и американец Алонзо Менифилд.
Основной кард
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Сун Ядун (22-9-1-1) — Дейвесон Фигередо (25-6-1)
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Чжан Минъян (19-7) — Алонзо Менифилд (17-6-1)
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Сергей Павлович (20-3) — Таллисон Тейшейра (9-1
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Кай Асакура (21-6) — Кэмерон Смазерман (12-6)
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Карлстон Харрис (19-7) — Джейк Мэттьюс (22-8)
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Алекс Перес (26-10) — Су Мудаэржи (19-7)
Предварительный кард
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Луис Фелипе Диас (16-5) — Ли Исак (8-1)
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Дин Мэн (35-9) — Хосе Энрике (8-1)
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Коди Хэддон (8-1) — Аори Кюиленг (26-12-0-1)
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Рэй Цуруя (10-1) — Хесус Агилар (12-4)
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Сюн Цзиннань (19-2) — Анджела Хилл (18-16)
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Чжу Канцзе (21-4-0-1) — Родриго Вера (21-1-1)
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Лома Локбунми (10-4) — Жаклин Аморим (10-2)
Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Сонг — Фигередо
Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 11.00.
Главные бои турнира также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 13.45 мск.
Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Макао можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.