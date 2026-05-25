25 мая, 17:40

Сергей Павлович: когда следующий бой и кто соперник

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боец UFC Сергей Павлович должен провести следующий бой в организации на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай) в субботу, 30 мая 2026 года. Промоушен объявил, что соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талиссон Тейшейра. Их поединок пройдет в тяжелой весовой категории.

Рекорд Павловича в профессиональных единоборствах — 20 побед и три поражения. В предыдущем бою Сергей единогласным решением судей победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай) 23 августа 2025 года.

У Талиссона — 9 побед и 1 поражение в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Тейшейра одержал победу единогласным решением судей над австралийцем Таем Туивасой в рамках UFC 325 в Сиднее (Австралия) 1 февраля 2025 года.

