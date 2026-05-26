Представитель Макгрегора рассказал о планах ирландца после боя с Холлоуэем на UFC 329

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился планами ирландца на будущее.

12 июля 37-летний Макгрегор встретится с американцем Максом Холлоуэем. Их реванш станет главным событием турнира UFC 329 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. С нетерпением ждем не только боя с Максом Холлоуэем, но и следующего — точно не будем ждать целый год», — цитирует Аттара MMA Junkie.

Макгрегор провел последний бой в июле 2021 года. В схватке с американцем Дастином Порье ирландец проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги.

С Холлоуэем Макгрегор встречался в октагоне 17 августа 2013 года. Он победил американца единогласным решением судей.

21 мая стало известно, что Макгрегор может провести бой в России.