Источник: чемпионы АСА Гасанов и Вагаев могут дебютировать в UFC боем друг с другом

Чемпионы промоушена АСА Магомедрасул Гасанов и Абубакар Вагаев могут провести бой на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби 25 июля, утверждает «Вестник ММА». Для обоих спортсменов поединок может стать дебютным в UFC.

По данным источника, секундантом 31-летнего Гасанова может стать Хамзат Чимаев, а 33-летнего Вагаева — Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев.

Гасанов провел 23 боя на профессиональном уровне и одержал 21 победу. Последний раз он выходил в октагон 15 августа 2025 года и защитил чемпионский титул АСА в среднем весе, нокаутировав Дмитрия Арышева.

Вагаев одержал 21 победу в 25 боях. 8 февраля он встречался с Альбертом Туменовым и завоевал чемпионский пояс АСА в полусреднем весе.

Турнир UFC Fight Night 282 запланирован на 25 июля и пройдет в Абу-Даби. В главном бою вечера встретятся россиянин Магомед Анкалаев и американец Халил Раунтри.

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