Анкалаев сообщил о подписании контракта на следующий бой в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев сообщил о том, что договорился о проведении еще одного поединка в UFC.

«Контракт подписан. Скучаю по тому, как крушил людей. Скоро увидимся», — написал 33-летний спортсмен в соцсети.

В октябре 2025 года Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре в поединке за титул в полутяжелом весе. С тех пор он не появлялся в октагоне.

В профессиональных ММА у Анкалаева 21 победа, 2 поражения и 1 ничья. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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