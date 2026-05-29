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Рублев в трех сетах победил Боржеша и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Встреча длилась 2 часа 46 минут. Рублев 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции россиянин сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия)/Якуб Меншик (Чехия). Рублев дважды выходил в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Париже (2020 и 2022 годы), что является его лучшим результатом на «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев.«Или ты шевелишь булками, или мы поедем домой». Рублев победил Боржеша и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 11) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

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Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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