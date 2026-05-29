Рублев в трех сетах победил Боржеша и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Встреча длилась 2 часа 46 минут. Рублев 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции россиянин сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия)/Якуб Меншик (Чехия). Рублев дважды выходил в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Париже (2020 и 2022 годы), что является его лучшим результатом на «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 11) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

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