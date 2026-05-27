Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра: дата и время боя UFC

Российский боец Сергей Павлович и бразилец Талиссон Тейшейра проведут поединок в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Бой пройдет в главном карде в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай).

ММА UFC: Павлович — Тейшейра

Начало боя Павлович vs Тейшейра ожидается в 15.30 по московскому времени (советуем начать следить за поединком заранее).

Трансляция боя Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра на UFC Fight Night

Бой UFC Fight Night 274 между Стерлингом и Залалом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Статистика перед боем Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра на UFC Fight Night

Сергею Павловичу — 34 года. В профессиональной карьере он одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. В августе 2025 года россиянин победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай). До этого Павлович выиграл у суринамца Жаирзиньо Розенстрайка также судейским решением 1 февраля 2025 года в рамках турнира Эр-Рияде (Саудовская Аравич).

Таллисону Тейшейре — 26 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 9 побед и 1 поражение. Предыдущее появление Талиссона в клетке — 1 февраля 2026 года на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) против австралийца Тая Туивасы (победа единогласным решением).