Мовсар Евлоев — Аарон Пико: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Россиянин Мовсар Евлоев должен был провести бой с американцем Аароном Пико в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в полулегком весе. Турнир по смешанным единоборствам пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

Евлоев выбыл из турнира, его бой с Пико не состоится.

Евлоев провел 19 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. Пико дебютирует в UFC, в его профессиональном рекорде — 13 побед и четыре поражения.

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