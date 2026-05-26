Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137

В главном бою вечера Гаджи Омаргаджиев одержал победу над Артуром Прощеным единогласным решением судей. При этом Омаргаджиев заменил Марифа Пираева только за несколько недель до боя (Пираев получил травму).

Соглавный бой между Русланом Белхароевым и Александром Шепелем был признан несостоявшимся из-за случайного удара в пах коленом Шепелю в конце первого раунда.



Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights 137:



— Евгений Игнатьев победил Кантермира Шибзухова единогласным решением судей;

— Иброхим Рахимзода победил Муслима Нурмагомедова нокаутом;

— Шахбан Гапизов победил Саяна Кеденова единогласным решением судей;

— Нутсалхан Умаханов победил Максима Коротицкого нокаутом;

— Хасан Бураев победил Сарика Сарикаева сабмишном (удушением сзади);

— Камалудин Магомедов победил Тамерлана Харачоева единогласным решением судей;

— Иса Саидгусейнов победил Атая Тетекаева нокаутом;

— Рустам Чолаков победил Фаридуна Камолова техническим нокаутом.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 138 пройдет в Петербурге в «Юбилейном».