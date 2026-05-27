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Глава UFC Дана Уайт попал на обложку журнала Time

Сергей Ярошенко

Президент UFC Дана Уайт стал лицом обложки журнала Time.

На первой полосе издания появилось фото Уайта с подписью: «Промоутер: как Дана Уайт довел UFC с задворок до Белого дома».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня.

В главном событии вечера испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гейджи.

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Дана Уайт
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