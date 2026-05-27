Глава UFC Дана Уайт попал на обложку журнала Time

Президент UFC Дана Уайт стал лицом обложки журнала Time.

На первой полосе издания появилось фото Уайта с подписью: «Промоутер: как Дана Уайт довел UFC с задворок до Белого дома».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня.

В главном событии вечера испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гейджи.