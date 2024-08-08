Уиттакер: «UFC хотят видеть Чимаева чемпионом. Но мне нравится разрушать их планы»

Третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) прокомментировал анонс его боя с 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Хамзат Чимаев — это серьезный соперник. Очевидно, что он вызывает большой интерес, особенно в Абу-Даби. Я думаю, что UFC хочет дать Чимаеву шанс стать чемпионом. Они хотят видеть его на вершине.

Но мне нравится разрушать их планы, я хочу помешать им воплотить свои задумки в жизнь. Поэтому я и согласился на этот бой, можно сказать, сам его попросил», — сказал Уиттакер на MMArcade.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.