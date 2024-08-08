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Сегодня, 10:10

Уиттакер: «В UFC не очень хорошо относятся к Анкалаеву»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в среднем весе Роберт Уиттакер (26-7) прокомментировал нежелание руководства UFC давать титульный бой второму номеру рейтинга в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву (18-1).

«Перейра заслужил отдых. Он провел второй бой с соперником [Иржи Прохазкой], имя которого я не запомнил, и одержал победу. Однако после боя он сломал палец, поэтому ему нужен отдых.

В UFC не очень хорошо относятся к Анкалаеву. Например, после ничьей с Блаховичем они просто исключили его из списка претендентов. Похоже, у них не очень хорошие отношения после того боя.

Перейре нужно немного отдохнуть, но Анкалаев не собирается ждать вечно. Или они готовят Перейру к бою с Аспиналлом», — сказал Уиттакер на MMArcade.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Магомед Анкалаев
Роберт Уиттакер
UFC
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