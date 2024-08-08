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Царукян: «Следующий бой у меня будет только за пояс»

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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) отметил, что он подерется либо за временный пояс чемпиона, либо за полноценный.

«Я претендент номер один. Он [Махачев] считает, что я только говорю. Как человек может только говорить и быть номером один? Получается, я не только говорю, но и делом доказываю. Я доказал всему миру, что я претендент на титул. Следующий бой у меня будет только за пояс. Это может быть временный пояс, если он не сможет восстановить руку. Если восстановит руку, для меня будет еще лучше», — сказал Царукян Артему Тарасову.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Источник: YouTube-канал Артема Тарасова
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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