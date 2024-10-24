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24 октября, 23:00

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: дата боя и время начала трансляции UFC 308

Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся на турнире UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Представляющий ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Роберт Уиттакер из Австралии и Хамзат Чимаев из ОАЭ подерутся на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Бойцы сразятся в среднем весе в главном карде турнира, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало карда — в 21.00 по московскому времени.

Уиттакеру — 33 года, на его счету 27 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. В предыдущем бою он победил Икрама Алискерова.

Чимаеву — 29 лет, он провел 13 поединков, выиграв каждый из них. В предыдущем бою российский боец, выступающий теперь под флагом ОАЭ (ранее — Швеции), победил Камару Усмана.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Прямая трансляция турнира UFC 308 будет доступна на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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