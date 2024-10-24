Россиянин Магомед Анкалаев и серб Александр Ракич встретятся на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Бойцы сразятся в полутяжелом весе в главном карде турнира, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало карда — в 21.00 по московскому времени.

Анкалаеву — 32 года, на его счету 19 побед, одна ничья и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем поединке он взял верх над Джонни Уокером.

Ракич также 32 года, в его профессиональном рекорде 14 побед и 4 поражения. В предыдущем бою он уступил Иржи Прохазке.

Прямая трансляция турнира UFC 308 пройдет на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.