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24 октября, 23:01

Чимаев, Анкалаев и Шара Буллет провели дуэли взглядов перед боями на турнире UFC 308

Руслан Минаев
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Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев.
Фото Скриншот видеоролика

Участники турнира UFC 308 провели дуэли взглядов после пресс-конференции в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. В главном событии вечера подерутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй за титул в полулегком весе. В соглавном бою в октагон выйдут Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Также в основном карде выступят российские бойцы: Магомед Анкалаев против Александра Ракича, Шарабутдин Магомедов против Армена Петросяна.

Армен Петросян
Илия Топурия
Магомед Анкалаев
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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