Чимаев, Анкалаев и Шара Буллет провели дуэли взглядов перед боями на турнире UFC 308

Участники турнира UFC 308 провели дуэли взглядов после пресс-конференции в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. В главном событии вечера подерутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй за титул в полулегком весе. В соглавном бою в октагон выйдут Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Также в основном карде выступят российские бойцы: Магомед Анкалаев против Александра Ракича, Шарабутдин Магомедов против Армена Петросяна.