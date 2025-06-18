Ризван Куниев против Кертиса Блэйдса: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Россиянин Ризван Куниев и американец Кертис Блэйдс встретятся на турнире UFC в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединки основного карда покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку. Результаты боев UFC можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

Куниев должен был подраться с Блэйдсом в марте, но поединок был отменен из-за состояния здоровья Кертиса. В профессиональном рекорде россиянина 12 побед, 2 поражения и 1 ничья, еще 1 бой признан несостоявшимся. Блейдс в профессиональных ММА одержал 18 побед и потерпел 5 поражений, 1 поединок признан несостоявшимся.