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Назим Садыхов против Николаса Мотты: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Назим Садыхов и Николас Мотта проведут поединок на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Азербайджанец Назим Садыхов и бразилец Николас Мотта, выступающие в легком весе, встретятся в главном карде турнира UFC on ABC в Баку в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» и начнется около 22.40 по московскому времени.

В прямом эфире поединки основного карда покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку. Результаты боев UFC можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

В профессиональном рекорде Садыхова 10 побед, 1 поражение и 1 ничья. Мотта одержал 15 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся.

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Назим Садыхов
Николас Мотта
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