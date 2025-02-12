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Ризван Куниев против Кертиса Блейдса: дата боя UFC Fight Night

Ризван Куниев подерется с Кертисом Блейдсом на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский тяжеловес Ризван Куниев проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 23 февраля. Турнир пройдет на «Клаймэт Пледж Арене» в Сиэтле (США), начало основного карда — в 05.00 по московскому времени.

Куниеву 32 года, в его профессиональном рекорде 12 побед, два поражения и одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. Россиянин дебютирует в UFC.

Блейдсу на момент начала турнира исполнится 34 года, он одержал 18 побед и потерпел пять поражений, один поединок признан несостоявшися. В предыдущем бою он уступил Тому Аспинэллу в поединке за временный пояс чемпиона UFC.

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Кертис Блейдс
Ризван Куниев
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