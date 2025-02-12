UFC Fight Night Генри Сехудо — Сун Ядун: дата и время начала турнира

Сехудо и Ядун встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night пройдет на «Клаймэт Пледж Арене» в Сиэтле (США) в ночь на воскресенье, 23 февраля. Старт события — в 2.00 по московскому времени, начало основного карда — в 05.00 мск.

В главном бою турнира встретятся выступающие в легчайшем весе американец Генри Сехудо и китаец Сун Ядун.

Сехудо провел 20 боев на профессиональном уровне, одержав 16 побед и потерпев четыре поражения. В профессиональном рекорде Ядуна 21 победа, восемь поражений и одна ничья.

На турнире также выступит россиянин Ризван Куниев, который проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом.