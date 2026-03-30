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Азамат Бекоев — Тришон Гор: трансляция боя UFC, где смотреть

Азамат Бекоев и Тришон Гор подерутся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Азамат Бекоев из России и Трейшон Гор из США встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 5 апреля. Турнир начнется в полночь по московскому времени, бой запланирован вторым в карде.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец!» и сайт matchtv.ru (платно). Следить за результатами поединков турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Бекоев одержал 20 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. В рекорде Гора 6 побед и 4 поражения. Бойцы выступают в среднем весе.

В главном поединке турнира в Лас-Вегасе встретятся бразилец Ренато Мойкано и шотландец Крис Данкан.

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