Азамат Бекоев — Тришон Гор: трансляция боя UFC, где смотреть

Азамат Бекоев и Тришон Гор подерутся на турнире UFC Fight Night

Азамат Бекоев из России и Трейшон Гор из США встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 5 апреля. Турнир начнется в полночь по московскому времени, бой запланирован вторым в карде.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец!» и сайт matchtv.ru (платно). Следить за результатами поединков турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Бекоев одержал 20 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. В рекорде Гора 6 побед и 4 поражения. Бойцы выступают в среднем весе.

В главном поединке турнира в Лас-Вегасе встретятся бразилец Ренато Мойкано и шотландец Крис Данкан.