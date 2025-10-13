Реванш Яна и Двалишвили состоится 7 декабря

Президент UFC Дана Уайт объявил о реванше между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

Поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323, которые пройдет в Лас-Вегасе.

5 октября Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После поединка Двалишвили заявил, что готов провести реванш с Яном.

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.