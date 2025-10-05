Двалишвили — о новом поединке с Яном: «Если есть дата на декабрь, то давайте сделаем это»

Грузинский боец Мераб Двалишвили заявил о своей готовности провести бой с россиянином Петром Яном.

«Следующий соперник? Петр Ян неплохо выглядел в последних боях и он готов. Если есть дата на декабрь, то давайте сделаем это», — сказал грузин после победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и успешной защиты титула чемпиона.

В марте 2023 года 34-летний Двалишвили победил 32-летнего Яна на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.