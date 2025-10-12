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Оливейра вызвал на бой Холлоуэя после победы над Гамротом на турнире в Рио-де-Жанейро

Руслан Минаев

Бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу над поляков Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

После боя экс-чемпион UFC вызвал на поединок американца Макса Холлоуэя.

«Я с трудом сдерживаю слезы... Это для вас, ребята. Это не ради денег, славы, статуса, это для Бразилии. Я хотел провести бой перед моими родителями, Хантер, спасибо за такую возможность, я люблю тебя, мужик. Хантер, Чарльз Оливейра — Макс Холлоуэй за пояс BMF, давайте сделаем это!» — сказал Оливейра во время интервью в октагоне.

Теперь у 35-летнего Оливейры в профессиональных ММА 36 побед, 11 поражений и один бой остался без результата (в UFC — 24-11-0-1).

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Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра
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