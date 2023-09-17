Реакция бойцов на ничью Грассо и Шевченко на UFC Fight Night 227

Бойцы и аналитики MMA прокомментировали в соцсетях исход реванша между Алексой Грассо (16-3) и Валентиной Шевченко (22-4) на UFC Fight Night 227.

Майкл Биспинг: «Шевченко выиграла 5-й раунд. Она доминировала большую часть раунда и совершила ошибку, когда [Грассо] вышла в маунт, но быстро исправилась. Я бы отдал пятый раунд Шевченко. Шевченко победила в этом бою».

Деметриус Джонсон: «Интуиция мне подсказывает, что Шевченко победила со счетом 3-2 по раундам».

Ариэль Хельвани: «Ух ты. Ничья. Грассо сохраняет пояс. Придется провести еще один бой. А кто будет против?»

Тедди Атлас: «Я бы поставил 3-2 по раундам в пользу Шевченко, но это было слишком близко. Обе дрались как чемпионки. Отдать 5-й раунд Грассо со счетом 10-8 — это недопустимо. Похоже, не только в боксе судьи могут испортить отличный интригующий поединок. Бойцов проверяют на допинг, так почему бы не начать проверять судей?»

Конор Макгрегор: «Какой бой! Лучший в женском MMA. Все закончилось вничью. Вау! Алекса и Валентина — молодцы! Просто невероятный бой».

Белал Мухаммад: «10-8 в пользу Грассо в 5-м раунде — это возмутительно».

Ариэль Хельвани: «Давайте спросим у Майкла Белла, почему он поставил 10-8 в 5-м раунде в пользу Грассо».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.