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28 июля, 23:00

Расулов считает, что у Умара Нурмагомедова больше шансов на победу в бою с Сэндхагеном

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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов оценил шансы россиянина Умара Нурмагомедова на победу в бою с американцем Кори Сэндхагеном.

«Оба очень серьезные бойцы. У них много сильных качеств и почти нет слабых мест. И Сэндхаген — это не Бекзат Альмахан, его не получится легко переводить. Он умеет защищаться от борьбы. И еще важный факт: у Умара нет опыта пятираундовых боев, а Кори уже много раз проходил эту дистанцию полностью. Но Нурмагомедов более разнообразен, 60 на 40 в его пользу», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru

Бой Нурмагомедова и Сэндхагена станет главным на турнире UFC on ABC 7, который состоится 3 августа в Абу-Даби.

Нурмагомедов в последний раз проводил поединок в марте 2024 года на турнире UFC Fight Night 238, выиграв у Бекзата Альмахана единогласным решением судей. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

Сэндхаген в августе 2023 года на турнире UFC on ESPN 50 победил Роба Фонта единогласным решением судей. На его счету 17 побед и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кори Сэндхаген
Салимгерей Расулов
Умар Нурмагомедов
UFC
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