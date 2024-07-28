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Экс-чемпион АСА Расулов: «Аспиналл — феномен тяжелого веса»

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Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Салимгерей Расулов оценил шансы россиянина Александра Волкова в потенциальном поединке с временным чемпионом UFC Томом Аспиналлом.

В воскресенье, 28 июля, Аспиналл одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия).

«Аспиналл продолжает сколачивать победы в первых раундах, просто не замечая своих соперников. И предыдущее поражение от Кертиса Блейдса выглядит нелепой случайностью. Том на самом деле боец высшего уровня и феномен тяжелого веса. У Волкова будут серьезные проблемы, если в UFC решат свести их вновь», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru.

Первый поединок между Волковым и Аспиналлом состоялся в марте 2022 года. Британский одержал досрочную победу над россиянином в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Том Аспиналл
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