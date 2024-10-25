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Ракич оказался тяжелее Анкалаева перед поединком на UFC 308

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Австрийский боец смешанных единоборств Александр Ракич и россиянин Магомед Анкалаев уложились в лимит полутяжеловой весовой категории перед поединком на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

На официальной процедуре церемонии взвешивания вес Ракича составил 93,44 кг, а Анкалаева — 92,76 кг.

Ракич и Анкалаев подерутся в главном карде предстоящего турнира. На счету австрийца 14 побед и четыре поражения в карьере. У россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Александр Ракич
Магомед Анкалаев
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