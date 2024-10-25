Топурия и Холлоуэй показали одинаковый вес перед титульным боем на UFC 308

Непобежденный испано-грузинский боец Илия Топурия и американец Макс Холлоуэй уложились в лимит весовой категории перед титульным поединком на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба спортсмена показали одинаковый вес на церемонии взвешивания — 65,77 кг.

Бой Топурии и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). На счету испано-грузинского бойца 15 побед при отсутствии поражений. У Холлоуэя 26 побед при семи поражениях.