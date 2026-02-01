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1 февраля, 01:30

Рафаэль Физиев перед боем с Маурисио Руффи на UFC 325: статистика бойца

Дмитрий Сомов
Фото Global Look Press

Боец легкого веса Рафаэль Физиев проведет бой на турнире UFC 325 с Маурисио Руффи. Шоу ММА пройдет в Сиднее (Австралия) в ночь на 1 февраля. Начало боя Физиева с Руффи — ориентировочно в 6:00 по московскому времени.

ММА UFC: Физиев — Руффи

Ключевая статистика Рафаэля Физиева накануне выхода в октагон: бойцу — 32 года, его рост — 178 см, актуальный рекорд в ММА — 13 побед и 4 поражения.

Предыдущий бой Физиев провел 21 июня 2025 года на турнире UFC в Баку и одержал победу над Игнасио Бахамондесом.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

Трансляцию главного карда UFC 325 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Физиева с Руффи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Маурисио Руффи
Рафаэль Физиев
UFC
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