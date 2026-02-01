Рафаэль Физиев перед боем с Маурисио Руффи на UFC 325: статистика бойца
Боец легкого веса Рафаэль Физиев проведет бой на турнире UFC 325 с Маурисио Руффи. Шоу ММА пройдет в Сиднее (Австралия) в ночь на 1 февраля. Начало боя Физиева с Руффи — ориентировочно в 6:00 по московскому времени.
Ключевая статистика Рафаэля Физиева накануне выхода в октагон: бойцу — 32 года, его рост — 178 см, актуальный рекорд в ММА — 13 побед и 4 поражения.
Предыдущий бой Физиев провел 21 июня 2025 года на турнире UFC в Баку и одержал победу над Игнасио Бахамондесом.
Трансляцию главного карда UFC 325 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Физиева с Руффи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.