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1 февраля, 00:00

UFC 325 Волкановски — Лопес 2: онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC 325 пройдет в Сиднее 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Турнир UFC 325 состоится в ночь с 31 января на 1 февраля. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия). Начало — в 1.00 по московскому времени, основной кард — с 5.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 325.

В главном событии вечера состоится титульный бой-реванш в полулегком весе между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. В соглавном бою подерутся Дэн Хукер из Новой Зеландии и француз Бенуа Сен-Дени, а третий по значимости поединок — в легком весе между Рафаэлем Физиевым из Азербайджана и Маурисио Руффи из Бразилии.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

В полном объеме турнир показывают на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте «Матч ТВ». Бои основного карда также доступны в телеэфире «Матч ТВ» и на платформах «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Александр Волкановски
Диего Лопес
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