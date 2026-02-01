UFC 325 Волкановски — Лопес 2: онлайн-трансляция турнира
Турнир UFC 325 состоится в ночь с 31 января на 1 февраля. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия). Начало — в 1.00 по московскому времени, основной кард — с 5.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 325.
В главном событии вечера состоится титульный бой-реванш в полулегком весе между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. В соглавном бою подерутся Дэн Хукер из Новой Зеландии и француз Бенуа Сен-Дени, а третий по значимости поединок — в легком весе между Рафаэлем Физиевым из Азербайджана и Маурисио Руффи из Бразилии.
В полном объеме турнир показывают на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте «Матч ТВ». Бои основного карда также доступны в телеэфире «Матч ТВ» и на платформах «Кинопоиск» и Okko.
За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».