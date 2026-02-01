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1 февраля, 02:00

Александр Волкановски перед реваншем с Диего Лопесом на UFC 325: статистика бойца

Дмитрий Сомов
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом в главном бою турнира UFC 325. Вечер ММА пройдет в Сиднее (Австралия) в ночь на 1 февраля. Начало главного события — ориентировочно в 7:00 по московскому времени.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

Ключевая статистика Александра Волкановски накануне боя: бойцу — 37 лет, его рост — 168 см, актуальный рекорд в ММА — 27 побед и 4 поражения.

Первый бой Волкановски с Лопесом состоялся 13 апреля 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (США). Австралиец одержал победу единогласным решением судей.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

Трансляцию главного карда UFC 325 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Волкановски — Лопес и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Александр Волкановски
Диего Лопес
UFC
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