Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес подерутся на турнире UFC в Баку

Рафаэль Физиев из Азербайджана и чилиец Игнасио Бахамондес проводят поединок на турнире UFC Fight Night (он же UFC on ABC 8) в ночь на воскресенье, 22 июня. Бой является соглавным событием вечера в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).

ММА UFC: Физиев — Бахамондес

Ориентировочное время начала боя Физиев vs Бахамондес — 00.00 мск 22 июня (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Физиев — Бахамондес на UFC в Баку

В прямом эфире турнир UFC в Баку с боем Физиев — Бахамондес в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».

Статистика перед боем Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес на UFC в Баку

Рафаэлю Физиеву — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 12 побед и четыре поражения. Предыдущим соперником Рафаэля был американец Джастин Гейджи в рамках UFC 313 9 марта 2025 года. Физиев по прозвищу Атаман проиграл единогласным решением судей.

Игнасио Бахамондесу — 27 лет. В профессиональной карьере Игнасио одержал 17 побед и потерпел пять поражения. Предыдущее появление Бахамондеса в клетке — 8 марта 2025 года на турнире UFC 313. Тогда чилиец победил американца Джалина Тернера ручным треугольником.