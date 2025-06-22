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Россиянин Куниев проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Баку

Алина Савинова
Ризван Куниев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ризван Куниев потерпел поражение от американца Кертиса Блэйдса в дебютном поединке на турнире UFC Fight Night в Баку.

Бой в тяжелом весе продлился три полных раунда и завершился победой американца раздельным решением судей.

34-летний Блэйдс одержал 19-ю победу в карьере при пяти поражениях. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

32-летний Куниев потерпел третье поражение. Также на его счету 12 побед, одна ничья и еще один несостоявшийся бой в ММА.

Главным событием UFC on ABC 8 в Баку станет поединок американцев Джамала Хилла и Халила Раунтри. В соглавном бою сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.

Джамал Хилл, Рафаэль Физиев, Ризван Куниев, Тагир Уланбеков.Хилл — Раунтри, Физиев — Бахамондес, бой Куниева, победы Уланбекова и Железняковой. Онлайн-трансляция UFC on ABC 8
ММА UFC: Блейдс — Куниев

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Кертис Блейдс
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