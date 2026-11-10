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Спецпредставитель президента РФ Дмитриев анонсировал работу над проведением турниров UFC в России

Никита Давыдов

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о планах организовать турниры UFC в России.

«В ближайшее время мы также будем заниматься организацией турниров UFC в России», — написал Дмитриев в социальных сетях, комментируя появление главы промоушена Дэйны Уайта на брифинге в Белом доме.

24 октября Уайт заявил, что UFC пока не ведет переговоров о проведении турниров в России, однако допустил возможность возвращения организации в страну.

27 октября президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков предложил Уайту провести турнир UFC в Москве в 2027 году. В качестве площадки он назвал Международный центр самбо в «Лужниках».

Ранее UFC трижды проводила турниры в России: в сентябре 2018 года и ноябре 2019-го в Москве, а также в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге. Последний турнир состоялся 9 ноября 2019 года. В главном бою Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара единогласным решением судей.

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Дана Уайт
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