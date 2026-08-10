Гончаров считает, что Махачева ждет непростой бой против Гэрри: «Будет сложно, но Ислам победит за счет опыта»

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Думаю, этот бой будет похож на поединок Махачева против Порье. Тогда все ждали легкую победу, а получился один из самых конкурентных поединков за последнее время. Бой будет сложным. Гэрри может доставить проблемы в стойке, борьба у него тоже на неплохом уровне. Но Ислам должен одержать победу за счет своего опыта», — сказал Гончаров «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).