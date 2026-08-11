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11 августа, 06:53

Гэрри: «Махачев более чем готов к 25 минутам насилия»

Павел Лопатко

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри оценил готовность своего соперника по титульному поединку UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева к пятираундовому противостоянию.

«Я думаю, Ислам более чем готов к 25 минутам насилия. Он человек, который опасен в каждом раунде. Он должен чувствовать уверенность. Он должен чувствовать, что способен справиться с задачей, потому что сделал все, чтобы заслужить это чувство. Однако бои не так просты, и, когда он выйдет против меня в октагон 16 августа, у меня есть свои планы. У меня есть свои соображения о том, кто победит. Именно для этого все и будут настраивать трансляцию — чтобы это узнать», — цитирует 28-летнего бойца MMA Fighting.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

В профессиональных ММА Гэрри в 18 боях одержал 17 побед, в 1 поединке потерпел поражение. У 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в 29 поединках.

В ночь с 15 на 16 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) Гэрри и Махачев сойдутся в поединке за титул чемпиона. Это будет главное событие турнира UFC 330.

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Ислам Махачев
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