Махачев — Гэрри: когда пройдет пресс-конференция перед боем UFC 330

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри. Поединок станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 15 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). По московскому времени турнир состоится в ночь с 15 на 16 августа.

Пресс-конференция перед UFC 330 запланирована на пятницу, 14 августа, по местному времени. Начало — в 00.55 мск.

Официальная трансляция пресс-конференции пройдет на канале UFC в YouTube. Кроме того, эфир мероприятия будет доступен на платформе Paramount+.

Бойцы ответят на вопросы журналистов, а после общения с прессой традиционно проводится битва взглядов участников главных поединков вечера.

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