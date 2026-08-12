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12 августа, 12:05

Вудли: «На пике моя взрывная сила на световые годы опережала нынешнюю силу Чимаева»

Сергей Филин

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал схватку по вольной борьбе с Хамзатом Чимаевым, которая состоится 5 сентября на турнире RAF в Москве.

«Его агрессия, его мощь и его изобретательность в плане навыков делают его угрозой не только для меня, но и вообще для любого бойца в его весовой категории или в соседних дивизионах, — сказал Вудли в интервью пресс-службе RAF. — Этот поединок больше завязан на моем плане на бой и моем стиле, чем на его. Многие только сейчас узнают меня как борца. Но я начинал именно как борец и стал самым востребованным тренером по борьбе во всем мире смешанных единоборств, помогая ударникам защищаться от проходов. В мои лучшие годы та взрывная сила, которую я демонстрировал, была на световые годы впереди его нынешней. Он бы даже не стоял со мной в одной категории (имеет в виду уровень навыков. — Прим. «СЭ»). Единственная причина, по которой сейчас можно проводить параллели между нами, — это мой возраст против его молодости.

Я не боролся по правилам борьбы больше десяти лет. Но в каждом моем тренировочном лагере борьба занимала огромную часть, потому что она приводила меня в отличные кондиции и великолепную форму. Это самый тяжелый спорт в мире, и в этом было мое преимущество. Я выстраивал свои лагеря так, чтобы 85 процентов составляла ударка, а остальное — смесь грэпплинга и ОФП. Так что в UFC мне не приходилось использовать так много борьбы, но даже не думайте ни на секунду, что я ее не тренировал».

Поединок с участием Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли станет главным событием вечера дебютного турнира RAF Russia, который состоится в Москве 5 сентября.

10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере 32-летнего бойца. Также на его счету 15 побед.

У 44-летнего Вудли 19 побед, 7 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА.

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Тайрон Вудли
Хамзат Чимаев
UFC
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