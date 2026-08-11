Махачев — о Гэрри: «Я знаю, что он скромный парень. Если нет, мы заставим его смириться»

Российский боец, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поделился мнением о своем сопернике по титульному поединку ирландце Иэне Мачадо Гэрри.

«Я знаю, что он скромный парень. Если нет, мы заставим его смириться. Я уважаю все его навыки и все его прошлое. Посмотрим. Это другая весовая категория. Крупные парни. Я чувствую, что в этой категории есть реальные претенденты. Поэтому я должен быть сосредоточен и больше тренироваться», — цитирует 34-летнего Махачева пресс-служба UFC.

Гэрри 28 лет. В профессиональных ММА у него 17 побед и 1 поражение в 18 поединках. У Махачева 28 побед и 1 поражение в 29 боях.

Бойцы сойдутся в титульном поединке UFC в полусреднем весе, который пройдет в ночь на 16 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).