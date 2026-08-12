Махачев и Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри провели битву взглядов перед боем на турнире UFC 330 за титул чемпиона в полусреднем весе.

Бойцы сошлись лицом к лицу у статуи Рокки Бальбоа в Филадельфии у подножия знаменитой лестницы Художественного музея.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.